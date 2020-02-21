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Bitlis’te ‘otobüs kazalarının önlenmesi’ konulu toplantı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bitlis’te İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.Valilik toplantı salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, alınan tedbirlerin kazalarda önemli derecede düşüş sağladığına dikkati çekerek, toplantının önemine vurgu yaptı.

Bitlis’te İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, alınan tedbirlerin kazalarda önemli derecede düşüş sağladığına dikkati çekerek, toplantının önemine vurgu yaptı. Çağatay, “İçişleri Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen toplantımızda, otobüs kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda da böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün ikinci ayağını yapıyoruz. İnşallah kazasız belasız günler geçiririz. Bu alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığımızın da açıkladığı rakamlara göre kazalardan dolayı meydana gelen ölü, yaralı ve maddi hasar oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. İnşallah bu daha da azalarak gidecek. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri tarafından hazırlan sunum ile devam etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilgili kurum ve birim amirleri ile otobüs firma temsilcileri katıldı.

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