Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolunda 13 AC 580 plakalı kamyonet ile 34 CUR 138 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan kadın ile çocuk da AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.



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