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Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 24.11.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu" ve "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İ.T, E.S. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

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