YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

BİTLİS HABERLERİ  | 28.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Bitlis’te KCK/PKK terör örgütüne yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bitlis’te KCK/PKK terör örgütüne yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; teslim olan/yakalanan BTÖ mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 6 şüpheli şahıs hakkında ‘PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek’ suçundan 25 Eylül 2020 günü Bitlis ili merkezli olmak üzere İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, 28 Eylül 2020 günü adli makamlara sevk edilmiş ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Rol gereği yaparım' 'Rol gereği yaparım'
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
05:58
Öğle
12:07
İkindi
15:29
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Göl Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.