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Bitlis’te PKK/KCK terör operasyonu: 3 gözaltı

BİTLİS HABERLERİ  | 24.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen üç şüpheliye yönelik, Bitlis Merkez ve Tatvan ilçemizde yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., E.S.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen üç şüpheliye yönelik, Bitlis Merkez ve Tatvan ilçemizde yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., E.S. ve E.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

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