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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş malzemeler bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş malzemeler bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 15 Ocak'ta başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, toprağa gömülü iki bidonda 248 büyük pil, 150 küçük pil, 7 boş yağ tenekesi, şampuan kutusu, 150 balon, 2 sprey kutusu bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğerleri imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis imha Operasyon Terör Örgütü Pkk

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