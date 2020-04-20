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Bitlis’te polenli ağaçlar kesilmeye başlandı

BİTLİS HABERLERİ  | 20.04.2020 08:46 | Son Güncelleme

Bitlis’te polenler nedeniyle vatandaşları rahatsız eden kavak ağaçları belediye ekipleri tarafından kesiliyor.Bitlis’te kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bahçelerinde bulunan kavak ağaçları, yaydıkları polenler yüzünden belediye ekipleri tarafından kesilmeye başlandı.

Bitlis’te polenler nedeniyle vatandaşları rahatsız eden kavak ağaçları belediye ekipleri tarafından kesiliyor.
Bitlis’te kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bahçelerinde bulunan kavak ağaçları, yaydıkları polenler yüzünden belediye ekipleri tarafından kesilmeye başlandı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, özellikle mayıs ve haziran aylarında salgılamış oldukları polen ve pamukçukların insan sağlığı açısından zararlı olduğu ve vatandaşların polenle ilgili yoğun şikâyetlerinin dikkate alınması üzerine kavak ağaçlarının tek tek kesileceğini söyledi. Kentin mücavir alanlarında bulunan kavak ağaçlarının ilkbaharda çiçek açma döneminde yaklaşık 10-12 gün süresince çevreye bıraktığı kavak çiçeğinin (polen) sağlık sorunu olan insanları rahatsız ettiğini belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Bitlis’te aşırı şekilde dikilmiş olan kavak ağaçlarının görünüm ve gölgelik olarak hiçbir özelliği bulunmamaktadır. Bu ağaçlar sonbahar aylarında yapraklarının dökülmesiyle bahçelerde sadece kirlilik yapmaktadır. Bitlis’te kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bahçelerinde bulunan ve bahar aylarında yoğun şikayete konu olan; ayrıca astım, amfizem ile alerjik rahatsızlıkları tetikleyen kavak ağaçlarının kamu kurumları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kesilmesine karar verildi. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstererek, belediye çalışanlarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

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