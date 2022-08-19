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Bitlis'te polisler dağda kaybolan 55 koyunu dronla buldu

19.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te polisler dağda kaybolan 55 koyunu dronla buldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te merkeze bağlı Küllüce köyünde bir besicinin dağda kaybolan 55 koyunu, polisler tarafından dron yardımıyla bulundu.

Hayvanlarını otlatmak için köyün yakınındaki dağın yamacına çıkaran besici Mesut Çevik, gece bir süre uyudu.

Uyandığında hayvanların yerinde olmadığını gören Çevik, hırsızlık şüphesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine köye giderek araştırma yapan Asayiş Şubesi görevlileri, koyunların kaybolma ihtimali üzerine dağın havadan aranması için İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliğinden destek istedi.

Bölgeyi dronla kontrol eden görevliler, köyün üst kısmındaki dağın yamacında küçükbaş hayvanların bulunduğunu tespit etti. Görüntüden hayvanların kendisine ait olduğunu tespit eden Çevik, bölgeye giderek koyunlarını teslim aldı.

Polisler, büyük mutluluk yaşayan Çevik'in sevincine ortak oldu.

Ekiplere teşekkür eden Çevik, AA muhabirine, gece uyuduğu sırada kaybolan koyunlarını bulmak için polislerden yardım istediğini söyledi.

İlk etapta koyunların çalındığından şüphelendiğini anlatan Çevik, "Polislerimiz sağ olsun dronla köyün etrafındaki dağlarda arama yaptı. Hayvanlarımızı dağın yamacındaki taşlık alanda buldular. Polislerimiz sayesinde hiçbir zarar yaşamadan hayvanlarımızı köye getirdik. Bitlis Emniyet Müdürlüğümüze ve polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Bitlis drone kayıp küçükbaş hayvan

Bitlis Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

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Sabah
05:22
Öğle
12:20
İkindi
16:05
Akşam
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Yatsı
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