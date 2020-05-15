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Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 15.05.2020 23:29 | Son Güncelleme

Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, ruhsatsız silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis'te 5, İstanbul ve Sakarya'da 3 olmak üzere 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör,
195 fişek,
ruhsatsız tabanca ve
3 av tüfeği ve 102 fişek ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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