Bitlis'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

VAN / BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su baskınları, tarım arazileri ve sulama kanallarına zarar verdi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağış sonrası meydana gelen selin, ilçeye bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Taşharman, Burcukaya, Dilburnu ve Yeniköprü köylerindeki bazı tarım alanları ile sulama kanallarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı. Sele kapılan vatandaşlarımızın imdadına Jandarma ekipleri yetişerek gerekli müdahaleyi yapmıştır. Ayrıca bölgedeki hasar tespit çalışmaları bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılmıştır."

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kentte etkili olan sağanağın bazı bölgelerde selin oluşmasına neden olduğu bildirildi.

Kale ve Cumhuriyet mahallesi ile Ahlat yol kavşağında yaşanan sel sonucu, ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: