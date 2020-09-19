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Bitlis’te şehit ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi

BİTLİS HABERLERİ  | 19.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından şehit ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi.2017 yılında görev yaptığı Kars Kağızman kırsalında yürütülen operasyonda El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin’in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı’ takdimi için valilikte tören düzenlendi.

Bitlis’te şehit ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından şehit ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi.
2017 yılında görev yaptığı Kars Kağızman kırsalında yürütülen operasyonda El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin’in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı’ takdimi için valilikte tören düzenlendi. Valilikte düzenlenen törene; Vali Oktay Çağatay, Şehidin babası Niyazi Tekin, annesi Zeynep Tekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun katıldı.
‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı’ takdim töreninde konuşan Vali Oktay Çağatay, “Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, hem gönlümüzdeki hem de devletimizdeki yerleri paha biçilemez. Devletimizin tüm kapıları, şehitlerimizi saçını süpürge ederek yetiştiren size her zaman açıktır” dedi.
Vali Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı adına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratını, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin’in babası Niyazi Tekin ile annesi Zeynep Tekin’e takdim etti. Törenden sonra şehidin ailesini makamında ağırlayan Vali Oktay Çağatay, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Bitlis’te şehit ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi

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