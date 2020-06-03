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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS HABERLERİ  | 03.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bitlis il merkezine bağlı 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 02.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Bitlis il merkezine bağlı 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 02.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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