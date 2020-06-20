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Bitlis’te sosyal mesafeli LGS heyecanı

BİTLİS HABERLERİ  | 20.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bitlis’te, 8.

Bitlis’te, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını birinci oturumu sosyal mesafeli olarak başladı.
Sınava girecekleri okul önlerine gelen öğrencilerin ilk olarak ateşleri ölçülerek, maske ve dezenfekte verildi. Daha sonra ise öğrenciler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek içeriye alındı. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturulurken, çocuklarını yalnız bırakmayan veliler ise okul bahçesine alınmadı.

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