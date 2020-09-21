Bitlis’te takoz kullanmadan kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası kesildi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde takoz kullanmadan kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası kesilirken, sikahlara da el konuldu.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Güroymak ilçesinde kaçak avlanan 5 şahıs, takoz takılmadan avda kullanılan 5 adet av tüfeğine el konuldu. El konulan av tüfekleri mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırlen, şahıslar hakkında idari yaptırım kararı uygulandı. Yetkililer, Güroymak İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve ekibinin kenlerine vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

