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Bitlis'te tarihçi ve arkeolog Karamağaralı çiftini anlatan belgeselin galası yapıldı

23.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tarihçi ve arkeolog Karamağaralı çiftini anlatan belgeselin galası yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, uzun yıllar yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Beyhan ve Haluk Karamağaralı çiftinin hayat hikayelerinin anlatıldığı "Ahlat'ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı" biyografi belgeselinin galası yapıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan gala öncesi konuşan TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, hikayelerin, anlatılmadığı zaman çok bilinmediğini ve hak ettiği değeri çoğu zaman göremediğini belirtti.

Tarihi ilçede, toprağı kazıyarak büyük emekler sonucu Türk'ün tarihini gün yüzüne çıkaran Karamağaralı çiftini anlatan belgeselin galasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bilgin, şöyle dedi:

"Bu benim için çok anlamlı bir an. Bu belgeselde bir şekilde TRT'nin de var olması, TRT'nin de destekliyor olması TRT açısından da büyük bir gurur meselesi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Nakış Karamağaralı hocamız burada. Onun burada hepimizin yanında olması bizim için çok değerli."

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ise inandığı değerler için yüreğini ortaya koyan insanların unutulmadığını görmenin ve bunların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Karamağaralı çiftinin kızı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı da anne ve babasını konu alan belgesel filmi için TRT'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, belgeselde kendisi için de gurur vesilesi olan bir çabanın, emeğin, adanmışlığın ve ilçeye ait değerlerin hikayesine tanık olunacağını aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılar TRT Avaz tarafından hazırlanan belgeseli izledi.

Programa Merkez Valisi Mustafa Toprak, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, farklı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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