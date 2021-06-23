YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te tekstil atölyelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Bitlis'te tekstil atölyelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

23.06.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tekstil atölyelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde tekstil atölyelerinde çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki tekstil atölyelerine giden mobil sağlık ekipleri, isteyen çalışanların Kovid-19 aşılarını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Taşdemir, gazetecilere, amaçlarının sırası gelenlere aşıyı ulaştırarak bir an önce toplumun salgından kurtulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Aşılama sürecinin salgının en önemli aşaması olduğunu belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bunun için aşı hakkı tanımlanan kişilerin en kısa zamanda devlet hastanemiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüğümüze başvurmalarını bekliyoruz. Salgını bitirme konusunda en güçlü kozumuz olan aşı ile eski normallerimize artık çok daha yakınız. En kısa sürede en fazla kişiye ulaşmak için mobil ekiplerimiz hem köy köy dolaşıyor hem de toplu çalışılan yerlerde çalışanların iş gücü olmadan yerinde aşılıyoruz. Tüm halkımızı sağlık merkezlerimize başvurarak aşı olmaya davet ediyoruz."

İlk doz aşısını olan Ömer Faruk Nur ise "Bu uygulama bizler için güzel oldu. Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Sağlık çalışanlarımız gelerek aşımızı yaptı. Hepsine teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildiBitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Haziran Çarşamba

İmsak
02:51
Sabah
04:41
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:46
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Çarşamba

Toprak Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
G.Oymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.