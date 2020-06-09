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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, G.K, Y.B, F.A, O.B, M.V, Ç.G, D.O. ve E.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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