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Bitlis’te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 28.11.2020 22:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan’a bağlı Sarıdal Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-94” operasyonu başlatılmıştır.

Bitlis’te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan’a bağlı Sarıdal Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-94” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Sarıdal Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette plastik bidonlar içerisinde, 1 adet kalem pil, çok sayıda yaşam malzemesi ve inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bitlis’te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi

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