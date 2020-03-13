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Bitlis’te terör örgütüne ait 1 adet sığınak ve araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 13.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 1 adet sığınak ve 2 adet kablo bağlantılı pil bloğu, 13 adet orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 adet görüntü kayıt cihazı, 2 adet laptop bataryası ve 1 adet el feneri ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır.

Bitlis’te terör örgütüne ait 1 adet sığınak ve araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 1 adet sığınak ve 2 adet kablo bağlantılı pil bloğu, 13 adet orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 adet görüntü kayıt cihazı, 2 adet laptop bataryası ve 1 adet el feneri ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine; 8 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ’Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu’ başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında 12 Mart 2020 günü 1 adet sığınak, 2 adet kablo bağlantılı pil bloğu, 13 adet orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 adet görüntü kayıt cihazı, 2 adet laptop bataryası ve 1 adet el feneri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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