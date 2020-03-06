YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis’te terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-04 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 2 adet mevzi ile kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 adet jelikan bidon içerisinde 20 adet küçük pil, 5 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, 177 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 20 paket hazır çorba, 5 paket maya, 20 paket içecek tozu, 3 adet çakmak gazı, 5 adet jilet, 10 kilogram toz deterjan, 3 çift mekap ayakkabı, 3 çift çorap ile bir ağaç kovuğuna gizlenmiş vaziyette 1 takım leşker kıyafeti, 1 adet mont, 7 adet mutfak malzemesi, 1 çift ayakkabı ve çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:28
İkindi
15:42
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Şaban Doğan Atandı

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Şaban Doğan Atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.