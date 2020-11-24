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Bitlis’te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 24.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonunda 3 adet tek odalı mağara güvenlik güçlerince imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H.Cahit Özer 2020-20” operasyonunun icra edildiğini bildirdi.

Bitlis’te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi

Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonunda 3 adet tek odalı mağara güvenlik güçlerince imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H.Cahit Özer 2020-20” operasyonunun icra edildiğini bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis merkeze bağlı Ziyaret Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H.Cahit Özer 2020-20’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; terör örgütünce saklanmak için kullanılan 3 adet tek odalı 2X4, 3X5, 2X7 m mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağaralar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi

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