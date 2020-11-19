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Bitlis’te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 19.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Hizan ilçesi Ürünveren köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Kasım 2020 tarihinde "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-92” operasyonu icra edilmiştir.

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Hizan ilçesi Ürünveren köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Kasım 2020 tarihinde "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-92” operasyonu icra edilmiştir. Ürünveren köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü; çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, 1 adet şarjör, 19,5 kg tütün, 18 adet büyük pil, 60 adet kalem pil, 1 adet panço, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet testere, 158 kg çeşitli gıda maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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