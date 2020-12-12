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Bitlis'te teröristlerin toprağa tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 12.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Bitlis'te teröristlerin toprağa tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa tuzaklanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Döşkaya köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında, kırsalda toprağa gömülü teneke kutuda, 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve RF komutalı ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edildi.

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