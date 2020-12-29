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Bitlis'te tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 29.12.2020 20:49 | Son Güncelleme

Bitlis'te tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen 3 sığınakta gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-13", "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-121" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-15" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonlarda Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında tespit edilen 3 sığınakta, tabanca, 9 adet 4'lü pil bloğu, 10 metre kablo, 18 dolu büyük tüp, 2 akü, 10 el feneri, radyo, 5 çift ayakkabı, tıraş makinesi, 10 kar elbisesi, 10 yastık, 5 battaniye, ocak, fırın, 200 metre naylon, 550 kilogram çeşitli gıda ve çok miktarda kişisel temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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