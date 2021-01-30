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Bitlis’te tipi ve fırtına araçların yolda kalmasına neden oldu

30.01.2021 01:15 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te akşam saatlerinde ekili olan yoğun kar yağışı tipi ve fırtına araçların yolda kalmalarına neden oldu.Gün içinde aralıklarla yağan kar yağışı ile birlikte başlayan tipi ve fırtına nedeniyle Bitlis çevre yolu, Rahva bölgesi ve Bitlis-Baykan karayolunda yaklaşık yüze yakın araç yolda kaldı.Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok tır, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletildi.Karayolları ekiplerinin yol açmasıyla polis ekipleri kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.

Bitlis’te akşam saatlerinde ekili olan yoğun kar yağışı tipi ve fırtına araçların yolda kalmalarına neden oldu.
Gün içinde aralıklarla yağan kar yağışı ile birlikte başlayan tipi ve fırtına nedeniyle Bitlis çevre yolu, Rahva bölgesi ve Bitlis-Baykan karayolunda yaklaşık yüze yakın araç yolda kaldı.
Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan birçok tır, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletildi.
Karayolları ekiplerinin yol açmasıyla polis ekipleri kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:30
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
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Ahlat
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