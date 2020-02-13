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Bitlis’te tipi ve sis hayatı felç etti

BİTLİS HABERLERİ  | 13.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve sis hayatı olumsuz etkilerken, 257 köy yolu da ulaşıma kapandı.Bitlis’te bir haftadan beridir etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı.

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve sis hayatı olumsuz etkilerken, 257 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Bitlis’te bir haftadan beridir etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 4 metreyi aşan kar, 257 köy yolunu da ulaşıma kapattı. Otobüs durakları ve kent merkezindeki tek katlı evler kar altında kayboldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte 257 köy yolunu yeniden ulaşıma kapattığı, kapanan köy yollarının 9 şantiyedeki 90 personel ve 70 iş makinesi ile yeniden açılacağı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri ise kar kalınlığının kent merkezinde 2,5 metreye ulaştığını, önümüzdeki pazartesi gününe kadar da aralıklarla devam edeceğini belirttiler.
Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri mahalle yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, il özel idaresi ve karayolları ekipleri de yol ağlarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bitlis Valiliği, kar yağışı ile birlikte okulların pazartesi gününe kadar tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Deva Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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