Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AAD 244 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Özmen'in kullandığı 58 AAH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özmen yaşamını yitirdi.



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