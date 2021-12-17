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Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

17.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AAD 244 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Özmen'in kullandığı 58 AAH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özmen yaşamını yitirdi.

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