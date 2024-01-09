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Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı

09.01.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede tır ile ona öncülük yaptığı belirlenen otomobili durduran ekipler, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 araçtaki 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenler, Bitlis İl Göç Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

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Bitlis Otomobil Tır dorse

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