YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bitlis'te toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 30.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bitlis'te toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Ağaçköprü köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tespit edilip, etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-50" adı verilen operasyonda bir mağaranın tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada naylona sarılı halde toprağa gömülü bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kalaşnikof marka piyade tüfeği, şarjör, 2 fişek, kazma ve kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır. Tespit edilen mağara ise İl Jandarma Komutanlığı Pamit timi tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Bitlis Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:32
Öğle
12:17
İkindi
15:57
Akşam
18:52
Yatsı
20:13

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı
Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.