YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı

Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı

BİTLİS HABERLERİ  | 03.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği öncülüğünde ve ev sahipliğinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Bitlis Turizmi” konulu bir toplantı düzenlendi.Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan Aqua Park toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, turizm işletmeleri temsilcileri ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı.

Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği öncülüğünde ve ev sahipliğinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Bitlis Turizmi” konulu bir toplantı düzenlendi.
Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan Aqua Park toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, turizm işletmeleri temsilcileri ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı. Bitlis ve ilçelerinin turizmdeki durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, Bitlis ve ilçelerinin turizmde hak ettiği konuma gelebilmesi noktasında neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda; özellikle basının tanıtımdaki rolünün önemine dikkat çekildi. Korona virüs salgını nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün de bundan olumsuz etkilendiği ifade edildi.
Düzenlenen toplantıda konuşan Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, “Bugün turizmi konuşmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bana göre bizler uzun yıllardır bir araya gelip turizm üzerine konuşamamanın eksikliğini yaşıyoruz. İşte tamda bu eksikliği gidermek ve sadece turizmi konuşmak adına bugün buraya konunun asıl muhataplarını davet edip böyle bir toplantı tertip ettik. Buradaki amacımız, önümüzdeki dönemde turizm adına neler yapabilir? Bunu konuşmak ve istişare etmektir. Bugün güzel ülkemizin geneline baktığımızda, gerçekten ilimizin turizm potansiyelleri kadar potansiyeli bulunmayan birçok ilimizin bu konuda bizi geçtiğini görüyoruz. Bu illerimizden çok daha fazla değerimiz ve potansiyellerimiz varken neden hala turizmde istenilen yerde değiliz? Nerede eksiklerimiz var, buna bakmamız ve artık atağa geçmemiz gerekiyor. Geçmişe baktığımızda 4 yıl önceki turist sayımız sadece 74 bin, en son şu anda ise 120 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar üzerinden de baktığımızda turizmde hak ettiğimiz yerde olmadığımızı açıkça görüyoruz. Bu manada; ilimizin kış turizmini neredeyse yok denecek kadar az kullanıyoruz. Bunun yanı sıra korona virüste var olan sıkıntıları daha da arttırmış olup, tüm dünyayı etkilediği gibi ilimizi de etkilemiştir. Ancak; bizim gibi geri kalmış ya da turizme ihtiyacı olan bir ilin yeri bana göre bu olmamalı. Tarihiyle, doğasıyla ve diğer tüm doğal ve kültürel zenginlikleriyle paha biçilemez bir kent olan ilimizin artık turizmde hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Ama bizler tüm bu değerleri maalesef kullanamadık ve yine yeteri kadar tanıtım yapamadık. Ama artık geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakmamız ve süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Bizler hep birlikte bu işe el atarsak eminim ki turizmde istediğimiz yere ve konuma geleceğiz” diye konuştu.
Bitlis’in tanıtımı ve gelişiminde kentte görev yapan basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü kaydeden Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, basın mensuplarından tanıtıma daha çok destek sunmaları ricasında bulundu.
Öte yandan; toplantıya katılan diğer katılımcılar da konuşmalar yaparak konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Vali Memiş talimatı verdi

Vali Memiş talimatı verdi

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak

Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak

Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor

Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor

Gölette bulunan cesedin kimliği belirlendi

Gölette bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:42
Öğle
12:15
İkindi
16:08
Akşam
19:38
Yatsı
21:17

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.