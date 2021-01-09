YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

Bitlis’te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

09.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitlis’te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

Bitlis kırsalında toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.Ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Bitlis kırsalında toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze Harmanyeri köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Harmanyeri Köyü kırsalında, toprağa gömülü plastik bidon içerisinde tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat, toprağa gömülü naylon brandaya sarılı 20 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet akü, 36 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:37

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Y. Ecz.Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Halk Eczanesi
Hizan
Tarçın Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Bitlis'te 100 kilogram amonyum nitrat imha edildi

Bitlis'te 100 kilogram amonyum nitrat imha edildi

Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor

Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor

(Özel) Rahva Ovası’nın ve Atatürk Dağı’nın sis altındaki muhteşem görüntüsü

(Özel) Rahva Ovası’nın ve Atatürk Dağı’nın sis altındaki muhteşem görüntüsü

Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları görsel şölen sunuyor

Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları görsel şölen sunuyor

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.