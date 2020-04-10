YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te uyuşturucu kullanımını özendiren 12 kişi gözaltına alındı

Bitlis’te uyuşturucu kullanımını özendiren 12 kişi gözaltına alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 10.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Bitlis’te sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 Nisan 2020 günü Güroymak ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bitlis’te sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 Nisan 2020 günü Güroymak ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge haklımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:36
Öğle
12:18
İkindi
15:56
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Güroymak’ta 3 otobüs sürücüsüne korona virüs cezası

Güroymak’ta 3 otobüs sürücüsüne korona virüs cezası

Bitlis’te lapa lapa kar yağışı

Bitlis’te lapa lapa kar yağışı

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

110 Yaşındaki Kayınvalideye Vefa

110 Yaşındaki Kayınvalideye Vefa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.