Bitlis’te uyuşturucu kullanımını özendiren 12 kişi gözaltına alındı

Bitlis’te sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 Nisan 2020 günü Güroymak ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge haklımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

