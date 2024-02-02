Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışma neticesinde Tatvan ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, 1 şahsın üzerinden ve eşyalarının arasından 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

