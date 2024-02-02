YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

İHA İHA
02.02.2024 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışma neticesinde Tatvan ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, 1 şahsın üzerinden ve eşyalarının arasından 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Jeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüJeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattıDenizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:30
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Bulvar eczanesi
Adilcevaz
Gökdağ eczanesi
Guroymak
Zehra eczanesi
Tatvan
Şifa eczanesi
Hizan
Ihlamur eczanesi
Tatvan
Halk eczanesi
Ahlat
Zümrüt eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.