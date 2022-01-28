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Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

28.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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