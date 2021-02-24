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Bitlis’te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

24.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toplam 13 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak 178 personel ve 18 aracın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 13 şüphelinin 9’u yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Operasyon kapsamında şüphelilerin yapılan ev ve iş yeri aramalarında 235 gram metamfetamin, 782 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 125 gram eroin, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu ve 5 bin 850 TL suçtan elde edilen para ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında daha önceki 22 ara yakalamada 39 şüpheliye uyuşturucu suçlarından işlem yapılmış, yapılan operasyonlarda 6 kilo 150 gram toz ve kubar esrar, 73 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 9 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

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