YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bitlis’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.11.2020 01:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından üç şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri ile silah ve mühimmat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, narkotik ve kaçakçılık ekiplerini yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kilo 58,30 gram eroin, 1 kilo 156 gram metanfetamin, 3 tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ve Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce S.Y., S.S.Y.

Bitlis’te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından üç şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri ile silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, narkotik ve kaçakçılık ekiplerini yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kilo 58,30 gram eroin, 1 kilo 156 gram metanfetamin, 3 tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ve Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce S.Y., S.S.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 7 parça halinde daralı ağırlı 2 kilo 58,38 gram Eroin maddesi, 2 parça halinde daralı ağırlı 1 kilo 156 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet Beretta marka ruhsatsız tabanca, 1adet Star marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Zoraki marka kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte yeni aşkı! İşte yeni aşkı!
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:01
İkindi
14:45
Akşam
17:09
Yatsı
18:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Rahvatatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.