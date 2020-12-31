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Bitlis’te yeni yıl ve hafta sonu kısıtlaması başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 31.12.2020 22:22 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde güvenlik güçleri görevlerini yeni yılda da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde güvenlik güçleri görevlerini yeni yılda da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Pandemiyle mücadele kapsamında bu hafta yeni yıldan dolayı 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

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