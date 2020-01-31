YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı

Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı

BİTLİS HABERLERİ  | 31.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

Bitlis merkez ve ilçelerinde kardan dolayı yaklaşık 500 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te gece saatlerinden bu yana devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte etkisini sürdüren kardan dolayı Bitlis merkezde Batarya Kavşağı ile çevre yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu kavşakta ve çevre yolunda, Karayolları ve belediye ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Trafik ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Batarya Kavşağı ulaşıma açıldı, çevre yolunda da çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kardan dolayı kent genelinde 643 yerleşim yerinden yaklaşık 500'nün ulaşıma kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Kurtkan, şunları kaydetti:

"Kendi görev ve sorumluluk sahamızdaki yollarda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 350 köy ve 293 mezramız bulunmaktadır. 2341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla köy ve mezralardan yaklaşık 500'ü ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz birçok olaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksama Bitlis Kar Yağışı karla mücadele KÖY Ulaşım Yol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:30
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nisan Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

Askerlik Şubesi Başkanı Şimşek'in Veda Ziyaretleri

Askerlik Şubesi Başkanı Şimşek'in Veda Ziyaretleri

Bitlis’te ot ve saman fiyatları 5 kat arttı

Bitlis’te ot ve saman fiyatları 5 kat arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.