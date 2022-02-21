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Bitlis'te yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar bulundu

21.02.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Şubat'ta Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramada, 5 parça halinde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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