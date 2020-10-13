Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı

Bitlis’te uzun bir aradan sonra belirlenen kademelerde yüz yüze eğitim mesafeli olarak başladı.

2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile öğretmenler belirlenen kurallar dahilinde okulları doldurdu. Uzun bir aranın ardından ilk kez okula giden çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz da beraberindeki Şube Müdürü Ali Çelik ile ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfların eğitim öğretime başlamasıyla ziyaretlerde bulundu. 100. Yıl Ortaokulu, Bitlis Lisesi, Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu ve Narlıdere İlkokuluna ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, öğretmen ve öğrencilerin sevincine ortak olup, diğer kademlerde de okulların bir an önce açılması temennisinde bulundu.

