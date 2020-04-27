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Bitlis'teki bir apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bitlis'teki bir apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, kent merkezindeki Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Özdemir Sokak'ta bulunan apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "12 Nisan'da saat 21.00 itibarıyla geçici süreyle karantinaya alınan apartmanda ikamet eden vatandaşların, daire ve apartmana giriş ve çıkışları yasaklanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, apartmandaki karantina uygulamasının bugün saat 17.00'de kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
apartman Bitlis Kovid-19 Yasak

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