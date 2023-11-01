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Bitlis'teki ocaklardan günde 700 tır bims ve ponza farklı illere gönderiliyor

01.11.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ponza rezervinin büyük bölümüne sahip ildeki ocaklardan çıkarılan ponzadan ekonomiye yılda 4 milyar lira katkı sağlanıyor. - Vali Erol Karaömeroğlu: - "Bitlis'te ponzanın maden olarak değil de işlenip katma değeri yüksek nihai ürüne dönüştürülerek satılması, sektörün ildeki gelişimini arttıracak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır"

Türkiye'nin ponza üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Bitlis'te, günde 700 ton bims ve ponza, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

İnşaat sektörünün en önemli yapı malzemeleri arasında yer alan, tarım, tekstil ve kimya sektörlerinde de kullanılan ponza, kentin en önemli ekonomik kaynakları arasında bulunuyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan ponza hem ham madde hem de inşaat yapı malzemesi (bims, briket) olarak işlenip pazara sunuluyor.

İstihdam imkanı ve ekonomiye katkısı nedeniyle yöre sakinlerinin "beyaz altın" olarak nitelendirdiği madenin, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için kentte yeni tesislerin kurulması hedefleniyor.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, ülkenin ponza rezervinin büyük bölümünün bulunduğu ilde, ocaklardan elde edilen yıllık yaklaşık 4 milyon ton ham maddenin yurt içi ve yurt dışına pazarlandığını söyledi.

Kentteki 50 ponza işletmesinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Ponza, inşaat sektöründe ısı ve ses izolasyonundaki faydası ve bina yükünü azaltıcı etkisiyle kullanılan ucuz ve önemli bir maddedir. Son yıllarda birçok ülkede doğal, hafif ve yalıtım özelliği olan ponza kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Ponzanın inşaat sektöründe kullanımıyla toplum sağlığını olumsuz etkileyen gürültünün azalması ve enerji tasarrufunun artması gibi pozitif faydalar sağladığı görülmüştür." diye konuştu.

"4 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLMEKTEDİR"

Özellikle depreme dayanıklı yapıların inşasında ponza, perlit ve gazbeton gibi hafif malzemelerin kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkede de büyük önem kazandığını anlatan Karaömeroğlu, "Hazır beton yapımında kullanılan bu malzemeler binanın yükünü önemli oranda azaltmakta ve depremin oluşturduğu yatay ve düşey yöndeki şiddetli sarsıntıları absorbe etmektedir." dedi.

Karaömeroğlu, ponzanın ısıtma ve soğutma giderlerinde de tasarruf sağladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bitlis'te ponzanın maden olarak değil de işlenip katma değeri yüksek nihai ürüne dönüştürülerek satılması, sektörün ildeki gelişimini arttıracak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır. Sektörün gelişmesi için özellikle ısı yalıtımı konularında ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla sektör temsilcileri ve üniversite işbirliğiyle AR-GE çalışmalarını gerçekleştireceğiz. İlimizde ponza madeninden yaklaşık 4 milyar lira gelir elde edilmektedir. Teknolojik yatırımlarla katma değeri yüksek ürünler elde ettiğimizde bu gelir daha üst seviyelere çıkarılacaktır."

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı ise kentteki fabrikalarda günlük 2 milyon bims üretildiğini belirtti.

Gözenekli yapısından dolayı ısı yalıtım özelliğine sahip ponzanın inşaatta büyük avantajlar sağladığını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Trabzon, Sivas, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hakkari, Ağrı ve Kars'a kadar birçok ile bims gönderilmektedir. İlden günde 400 tır ham madde, 300 tır da bims farklı illere gidiyor. 24 saat esasına göre çalışan fabrikalarımız talepleri yetiştirmekte zorlanıyor. İş insanlarımız bu sektörle ilgili yatırım yapabilir."

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Bitlis Ahlat Tatvan beyaz altın ponza

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