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Bitlis’teki sel baskını sonrası zarar tespit çalışmaları tamamlandı

16.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesindeki göletin set duvarının yıkılması sonucu meydana gelen hasarla ilgili başlatılan zarar tespit çalışmaları tamamlandı.

Pazartesi gecesi kar sularının da erimesiyle Yolalan beldesinin Düzköy Mahallesi’nde bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılmasıyla mahalle su altında kalmıştı. Ağaçları kökünden söken su baskınında hayvanlar telef olmuş, 4 araç ise kullanılamaz hale gelmişti.
Olay sonrası bölgeye AFAD, jandarma, belediye ve VEDAŞ ekipleri sevk edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri de olay yerinde hasar tespiti yaptı.

Yapılan tespit sonucunda gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, 13 Mart 2023 tarihinde Yolalan beldesi Düzköy mevkiinde sulama maksatlı kullanılan göletin toprak gövdesinin yıkılması sonucu yaklaşık 210 dekar tarım alanının zarar gördüğünü belirterek, “Yüzlerce ceviz ağacını kökünden deviren olayda, bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Can kaybının yaşanmadığı olayda gün ağardıktan sonra bölgeye giden ekipler hasar tespiti yaptı. 3 büyükbaş ve 1 buzağının sel sularında telef olduğu, 4 büyükbaş hayvanın yaralandığı tespit edildi. Ayrıca 8 ahır, 8 samanlıktaki hayvan yemlerinin kullanılamaz hale geldiği de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Olayda köylülere ait 1 minibüs ve 3 adet traktör, 1 çayır biçme makinesi, 1 patos ve 1 kültüvatör de hasar aldı. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bir daha böylesi bir olay yaşanmaz. Olayı yaşayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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