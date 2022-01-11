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Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

11.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, iki günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi taşların karla bütünleşen görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar da beyaza bürünen mezar taşlarının fotoğraflarını çekti, şehitler için dua etti.

Ziyaretçilerden Ahmet Yamlı, tarihi mezar taşlarının her mevsim ayrı bir ihtişama büründüğünü belirtti.

Sürekli mezarlığa gelerek ortaya çıkan güzelliği fotoğraflamaya çalıştığını dile getiren Yamlı, yağışların ardından mezarda çok güzel manzaranın oluştuğunu aktardı.

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