Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Tatvan-Van kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi.

Köprücük Köyü mevkiinde Bahattin Durmuş yönetimindeki 34 UF 3906 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 49 AJ 671 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Kevi Toksun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Fırat Toksun, İsmail Toksun, Ceylan Toksun ve diğer araç sürücüsü Bahattin Durmuş yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



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