YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

25.03.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Tatvan-Van kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi.

Köprücük Köyü mevkiinde Bahattin Durmuş yönetimindeki 34 UF 3906 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 49 AJ 671 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Kevi Toksun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Fırat Toksun, İsmail Toksun, Ceylan Toksun ve diğer araç sürücüsü Bahattin Durmuş yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltıKonya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:23
İkindi
15:51
Akşam
18:34
Yatsı
19:51
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.