YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

04.03.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta il merkezi ve Tatvan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 58 piyade tüfeği fişeği, 8,62 gram eroin, 19,43 gram sentetik uyuşturucu, 0,28 gram afyon sakızı, 95,88 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdüBüyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:28
İkindi
15:41
Akşam
18:14
Yatsı
19:30
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.