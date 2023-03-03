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Bitlis'ten deprem bölgesine 15 bin oyuncak gönderildi

03.03.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, topladıkları 15 bin oyuncağı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara gönderdi.

Tatvan'da anaokullarında görev yapan öğretmenler, depremin etkilediği illerdeki çocuklar için "Sevgi Bağı Projesi" başlattı.

Proje kapsamında toplanan 15 bin oyuncak, Adıyaman'a gönderildi.

Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçın, 10 gün sürdürdükleri kampanyaya öğretmenlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Saçın, "Oyuncakları ve öğrencilerimizin mesajlarını oradaki 15 bin çocuğumuza dağıtacağız ve sevgi bağını kuracağız. Kampanyamıza olan katkı ve desteklerinden dolayı Kaymakamımız Remzi Demir ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Uludağ ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Anaokulu öğretmenlerinden Selin Hacıademoğlu da "Günlerdir çocuklarımız için oyuncak toplama kampanyası yürütüyoruz ve çok sayıda oyuncak getirildi. Bu oyuncakları toplarken hiç yorulmadık. Bir an önce deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

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