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Bitlis’ten depremzedelere yardım eli

07.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Valiliği öncülüğünde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Valilik, belediye ve STK’lar, merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan şiddetli depremler sonrasında afet bölgesine destek için harekete geçti.

Yıkımın meydana geldiği bölgelerdeki depremzedeler için Bitlis Belediyesine ait depoda ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere malzeme bağışı başlatıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, iki tırın dün, iki tırın ise bugün olmak üzere toplamda 4 tır yardım topladıklarını belirtti. Tanğlay, “Ülkemizde yaşanan depremden dolayı vefat edenlerimiz ve yaralılarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Bu konuda Bitlis halkı olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar 2 tır deprem bölgesine gönderdik. Bugün 2 tır daha göndereceğiz. Bitlis il genelinde hummalı bir çalışma var. Allah bütün vatandaşlarımızdan razı olsun. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde itfaiye hangarımızın olduğu yerde yardımları toparlayıp tırlara yükleyip depremzedelere gönderiyoruz. Tabi öncelikle buradan hemşehrilerimize duyurmak istediğimiz; battaniye, yorgan, ısıtıcı, temel gıda olarak bebek maması ve bisküvisi, bebek bezi, bunlara çok ihtiyaç var. Devletimiz ilk saatten bu yana sahada. Bizde vatandaş olarak, Bitlis Belediyesi ve halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Bitlis Belediyesi olarak her gün 10 bin adet ekmeği deprem bölgelerine göndereceklerini belirten Tanğlay, “Bugün sabah 3 bin ekmeği Malatya’ya gönderdik. Bugün akşam 10 bin civarında ekmek daha göndereceğiz. Standart olarak her gün Bitlis’ten 10 bin ekmek göndereceğiz. Fırıncılarımızla yaptığımız istişareler sonucu, inşallah yarından itibaren 10 bin ekmeği depremzedelerimize göndereceğiz. İş makineleri, su tankeri gönderdik. Bitlis olarak depremzedelerimizin yanındayız. Allah’ım kendilerine yardım etsin. Rabbim bir daha ülkemize büyük felaketler vermesin. Elimizden geleni yaparak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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