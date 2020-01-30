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Biyoçeşitlilik müzesi, doğal varlıklara ev sahipliği yapacak

ERZURUM HABERLERİ  | 30.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği teknoloji ve bilimsel araştırmaların yanında verdiği eğitim-öğretimle ön plana çıkan Bitki Koruma Bölümünde çeşitli incelemelerde bulundu.
Bir Müze Müjdesi Daha
Göreve geldikten sonra Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini projelendirdiklerini ve yakın zamanda da açmayı planladıkları müjdesini veren Rektör Çomaklı, bu müzenin ilgi çekiciliğinin yanında bilimsel çalışmalara da zemin hazırlayacağını belirtti.
Bünyesinde yer alan laboratuvarlarla aynı zamanda Ar-Ge çalışmaların yapılmasına da imkân tanıyacak projenin, bilim camiasına ve müze kültürüne katkı sağlayacağına yürekten inandığını aktaran Çomaklı, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin bir üniversite müzesi olmasının yanı sıra, biyoçeşitlilik alanında bir araştırma merkezi olarak da hizmet verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.
Dünya üzerinde benzeri müzelerin bulunduğunu ifade eden Çomaklı, yakın zamanda bünyesinde biyoçeşitlilik müzesini barındıran Rusya Bilimler Akademisine bağlı Zooloji Enstitüsü ve Komarov Botanik Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik iş birliği protokollerinin imzalandığını da hatırlattı.
“Müzeler Canlı Organizmalardır”
Büyük bir aşama kaydedilen müzenin açılış tarihiyle ilgili yakın bir zamanda bilgi verileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulumu tamamlanan ve nisan ayında açılması planlanan Ata Buz Müzesinden sonra böylesine değerli bir müzenin daha şehre kazandırılmasının turizm açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Erzurum’a, bölgesine ve ülke turizmine katkı sağlayacak önemli bir adımın daha çok yakında atılacağını vurgulayan Rektör Çomaklı, müzelerin canlı bir organizma olduğunu, beslendikçe büyüdüğünü bu nedenle çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

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