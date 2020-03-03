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Biyomedikal uzmanlarından öğrencilere seminer

ANTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:53 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü öğrencileri, Biyomedikal Teknikerleri Derneği (Biyoted) yöneticileri ile bir araya geldi.Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü’nün koordinatörlüğünde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Biyoted Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Karanfil ve Biyoted Genel Sekreteri Ersin Kendir katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü öğrencileri, Biyomedikal Teknikerleri Derneği (Biyoted) yöneticileri ile bir araya geldi.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü’nün koordinatörlüğünde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Biyoted Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Karanfil ve Biyoted Genel Sekreteri Ersin Kendir katıldı. Biyomedikal alanında pek çok önemli konuyu konunun uzmanlarından dinleme şansı bulan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencileri; biyomedikal mezunlarının iş imkanları, çalışma alanları, biyomedikal mezunları sağlık tesisleri, iş bulma, staj süreçleri ve eğitimden iş hayatına tüm süreçler ile ilgili konularda veri analizleri ışığında değerlendirmeleri dinlediler.
Halihazırda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü biyomedikal biriminde aktif olarak görev yapmakta olan Ufuk Karanfil ve Ersin Kendir hem kamu hem de özel sektör tecrübelerinden yola çıkarak seminer sonrasında öğrencilerin soruları ve merak ettikleri konularda bilgi paylaştılar.

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